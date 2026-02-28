Guintoli osserva Bagnaia in difficoltà per i problemi gomme Ducati a Buriram

Durante la prima sessione di qualifiche del 2026 in Thailandia, Bagnaia ha incontrato difficoltà legate ai problemi di pneumatici sulla sua Ducati. Un osservatore ha notato come il pilota abbia mostrato segni di disagio durante l’uscita dai box e nelle curve più impegnative. La situazione si è presentata come un ostacolo evidente per le sue prestazioni in questa fase della competizione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Francesco Bagnaia ha affrontato un avvio deludente nella sua campagna MotoGP 2026, non riuscendo a superare il primo turno di qualifica al Gran Premio di Thailandia. Il campione del mondo in carica si è classificato terzo in Q1, mentre Raul Fernandez e Franco Morbidelli sono avanzati a Q2. La migliore prestazione di Bagnaia, con un tempo di 1:29.348, è stata insufficiente per garantirgli un posto tra i migliori. Raul Fernandez ha impressionato, non solo chiudendo Q1 al primo posto, ma portando anche il suo ritmo in Q2, dove si è piazzato terzo, a soli 0. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Guintoli osserva Bagnaia in difficoltà per i problemi gomme Ducati a Buriram. Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Marc Marquez e Bagnaia separati da 47 millesimi, pausa pranzo a Buriram Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Marc Marquez e Bagnaia separati da 47 millesimi, tutti fermi a Buriram