Un camion carico di barrette di cioccolato, per un peso di dodici tonnellate, è scomparso durante un tragitto internazionale e successivamente è stato ritrovato. La vicenda ha suscitato attenzione senza che siano state fornite spiegazioni definitive sulle circostanze che hanno portato alla scomparsa del veicolo e del suo carico. La tratta percorsa dal camion rimane tuttora oggetto di indagine.

Sparito lungo una tratta internazionale e poi ritrovato, ma il percorso resta un mistero: il camion avrebbe potuto transitare anche tra Nord Italia, Comasco e Varesotto Dodici tonnellate di barrette sparite nel nulla, un camion che scompare lungo una tratta internazionale e poi riappare senza che venga mai chiarito davvero cosa sia successo. A confermarlo è stata la stessa Nestlé:"Un camion che trasportava 413.793 pezzi della nostra nuova gamma KitKat è stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione". Il mezzo, partito dal centro Italia, era diretto verso la Polonia per distribuire le barrette nei diversi Paesi attraversati. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Il mistero del camion di KitKat: 12 tonnellate sparite nel nulla e ritrovate, ma il tragitto resta un giallo

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Un #camion con 12 tonnellate di KitKat scompare tra Italia e #Polonia: 413.793 barrette introvabili #trasporto #merce #strada x.com