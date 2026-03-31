Il mio ex marito ha diffuso le mie foto porno false e ha fatto sesso al telefono spacciandosi per me

Da diversi giorni in Germania si discute intensamente di violenza digitale contro le donne, dopo che una donna ha denunciato di aver subito la diffusione di foto pornografiche false da parte del suo ex marito, che avrebbe anche parlato al telefono fingendosi lei per avere rapporti sessuali. La vicenda ha attirato l'attenzione pubblica sui rischi e le conseguenze delle violenze online.

Da giorni in Germania è in corso un acceso dibattito sulla violenza digitale contro le donne. Tutto è iniziato con la denuncia della nota attrice Collien Fernandes, che ha accusato l’ex marito, il conduttore televisivo Christian Ulmen, di aver diffuso immagini pornografiche generate con l’intelligenza artificiale che la ritraggono. In un’intervista al settimanale Der Spiegel, Fernandes ha raccontato di essere da anni consapevole dell’esistenza di profili social falsi creati a suo nome, così come della circolazione di video attribuiti a lei ma che ritraevano donne molto somiglianti. Ma era anche a conoscenza della presenza di video deepfake generati con l’Ai, che riproducevano contenuti pornografici e nei quali il suo volto veniva sostituito da quello di altre persone. 🔗 Leggi su Open.online

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