Sono uscite mie foto in topless di vent’anni fa mio marito mi ha chiamata e ho passato un brutto quarto d’ora Ha mandato in fumo le nozze | lo sfogo di Simona Tagli

Recentemente, sono state diffuse alcune mie foto in topless risalenti a vent’anni fa. Questa situazione ha provocato tensioni con mio marito, compromettendo il nostro matrimonio e creando grande dolore. Simona Tagli ha condiviso il suo sfogo, evidenziando come questi eventi abbiano influenzato profondamente la sua vita e il suo rapporto di coppia.

" Francesco Ambrosoli, il padre di mia figlia Georgia, ha mandato in fumo le nostre nozze fissate per il 13 maggio e per me è finita. Se anche tornasse, non lo vorrei più", annuncia Simona Tagli a "Storie al bivio", il programma in onda il sabato pomeriggio su Rai2. Un matrimonio saltato perché Ambrosoli, imprenditore considerato il re del miele, non avrebbe gradito il ritorno in rete e sui giornali di alcune foto sexy del passato della compagna: "Appena sono uscite le mie foto in Senza veli di vent'anni fa – racconta Tagli nel programma di Monica Setta – Francesco mi ha chiamato e ho passato un brutto quarto d'ora.

