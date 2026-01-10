Sono uscite mie foto in topless di vent’anni fa mio marito mi ha chiamata e ho passato un brutto quarto d’ora Ha mandato in fumo le nozze | lo sfogo di Simona Tagli

Da ilfattoquotidiano.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, sono state diffuse alcune mie foto in topless risalenti a vent’anni fa. Questa situazione ha provocato tensioni con mio marito, compromettendo il nostro matrimonio e creando grande dolore. Simona Tagli ha condiviso il suo sfogo, evidenziando come questi eventi abbiano influenzato profondamente la sua vita e il suo rapporto di coppia.

“ Francesco Ambrosoli, il padre di mia figlia Georgia, ha mandato in fumo le nostre nozze fissate per il 13 maggio e per me è finita. Se anche tornasse, non lo vorrei più”, annuncia Simona Tagli a “Storie al bivio”, il programma in onda il sabato pomeriggio su Rai2. Un matrimonio saltato perché Ambrosoli, imprenditore considerato il re del miele, non avrebbe gradito il ritorno in rete e sui giornali di alcune foto sexy del passato della compagna: “Appena sono uscite le mie foto in Senza veli di vent’anni fa – racconta Tagli nel programma di Monica Setta – Francesco mi ha chiamato e ho passato un brutto quarto d’ora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sono uscite mie foto in topless di vent8217anni fa mio marito mi ha chiamata e ho passato un brutto quarto d8217ora ha mandato in fumo le nozze lo sfogo di simona tagli

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono uscite mie foto in topless di vent’anni fa, mio marito mi ha chiamata e ho passato un brutto quarto d’ora. Ha mandato in fumo le nozze”: lo sfogo di Simona Tagli

Leggi anche: “Ho beccato mio marito con l’amante in ospedale, li ho picchiati entrambi. Lui per farsi perdonare mi ha promesso sesso sfrenato”: lo sfogo di una moglie

Leggi anche: “La famiglia di mio marito ha organizzato tutto il mio matrimonio senza considerarmi, io ora pretendo solo che mia suocera indossi un abito di raso anche se lo odia. Sono cattiva?”: lo sfogo della sposa

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Simona Tagli: Con Francesco è finita, ha annullato nozze per foto di 20 anni fa; Ermetica, Asia Argento; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Auto cinesi in Italia: ecco tutti i brand da tenere d'occhio.

sono uscite mie foto“Sono uscite mie foto in topless di vent’anni fa, mio marito mi ha chiamata e ho passato un brutto quarto d’ora. Ha mandato in fumo le nozze”: lo sfogo di Simona Tagli - it lo sfogo di Simona Tagli: il matrimonio con Francesco Ambrosoli, padre di sua figlia, è saltato dopo la pubblicazione di vecchie foto in topless dell'ex conduttrice. ilfattoquotidiano.it

Dopo "Mia moglie" sbuca il forum Phica.eu, Moretti (Pd): "Ci sono mie foto". Ma spuntano scatti rubati anche di Meloni e Schlein - Più osé e intime le foto pubblicate per Mara Carfagna, segretaria di Noi moderati, della collega di partito Mariastella Gelmini, addirittura ritratta in un deep fake... affaritaliani.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.