Nel pomeriggio di oggi, il Consiglio regionale della Lombardia ha tenuto un minuto di silenzio in memoria di Umberto Bossi, scomparso il 19 marzo all’età di 84 anni. Tuttavia, alcuni consiglieri non hanno partecipato all’atto commemorativo, suscitando critiche per le assenze considerate inappropriate. La cerimonia si è svolta nella sala consiliare, con la presenza di diversi rappresentanti istituzionali.

Milano, 31 marzo 2026 - Il Consiglio regionale della Lombardia ha osservato un minuto di silenzio in ricordo del fondatore della Lega Nord Umberto Bossi, morto a 84 anni lo scorso 19 marzo. In Aula non hanno partecipato al ricordo i consiglieri del M5s e del Patto Civico, alcuni consiglieri del Pd e il consigliere di Avs Onorio Rosati. Umberto Bossi fuori Montecitorio, Roma, 9 maggio 2018. ANSAGIUSEPPE LAMI "Assenze vergognose che ci fanno male" ha commentato il capogruppo della Lega Alessandro Corbetta. Dai banchi del Pd gli hanno risposto il capogruppo Pierfrancesco Majorino, che ha chiesto a Corbetta di "non fare un comizio", e il consigliere Pietro Bussolati che, rivolgendosi ai leghisti, ha evidenziato che " Bossi lo avete tradito". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il minuto di silenzio per Bossi disertato da un gruppo di consiglieri: “Assenze vergognose”

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