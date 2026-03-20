Addio a Umberto Bossi il minuto di silenzio in Senato per il fondatore della Lega Nord – Il video

In Senato è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord. La cerimonia si è svolta dopo la sua scomparsa e ha coinvolto i senatori presenti, che hanno reso omaggio alla figura politica. La commemorazione è stata accompagnata dalla diffusione di un video che ripercorre alcuni momenti della sua carriera.

(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2026 "Desidero ricordare un amico, un protagonista della storia politica italiana, che seppe, con il suo impegno, con la sua capacità sempre legata ai metodi della democrazia e della libertà, cambiare in qualche modo la realtà politica italiana, dando vita a un partito territoriale che, in maniera significativa, ha caratterizzato la vicenda politica italiana di quegli anni. Proprio nell'Aula di Palazzo Madama, come in quella della Camera, lo abbiamo visto a lungo venire con passione in difesa della sua visione dell'Italia, del suo Nord, ma sempre consapevole che fosse necessario un confronto, che fosse necessario portare la sua visione nell'ambito delle istituzioni democratiche. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Giorgetti e la foto con il fondatore della Lega Nord, l’addio a Umberto Bossi(Adnkronos) – Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, posta un foto con Umberto Bossi su X, entrambi sorridenti e giovani. Leggi anche: Addio Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, il legame con Lazzate il ricordo di molti militanti Addio a Umberto Bossi, il minuto di silenzio in Senato per il fondatore della Lega Nord Tutti gli aggiornamenti su Umberto Bossi Temi più discussi: Addio a Umberto Bossi: morto a 84 anni il fondatore della Lega Nord; È morto Umberto Bossi. Addio al 'senatùr'; Addio a Umberto Bossi, il fondatore della Lega; Addio a Umberto Bossi, il fondatore della Lega aveva 84 anni. La scelta di Umberto Bossi: l’addio nel monastero di San Giacomo a Pontida. Ecco perché tra storia, mito e ideologiaLo conferma sui social uno dei figli, Renzo: La famiglia, volendo condividere l'ultimo passaggio con il popolo della Padania e la grande famiglia della Lega, ha deciso che i funerali di Umberto Bossi ... msn.com Addio a Umberto Bossi, il minuto di silenzio in Senato per il fondatore della Lega Nord(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2026 Desidero ricordare un amico, un protagonista della storia politica italiana, che seppe, con il suo impegno, con la sua capacità sempre legata ai metodi della democ ... msn.com Dal nostro live in diretta: Cassano Magnago la cittadina natale di Umberto Bossi ha stabilito per domenica 22 marzo una giornata di lutto cittadino con l'esposizione delle bandiere a mezz'asta nella sede comunale - facebook.com facebook Quando Pizzi pizzicava Umberto Bossi al patto della pajata. Tutte le foto formiche.net/gallerie/umber… x.com