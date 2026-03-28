In Consiglio comunale a Milano si è tenuto un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Umberto Bossi, fondatore della Lega, deceduto a 84 anni. Bossi, che ha ricoperto anche il ruolo di consigliere comunale nella città, è stato ricordato in aula con questa cerimonia. La seduta si è conclusa con alcune discussioni accese tra i presenti.

L’aula del Consiglio comunale di Milano ha voluto ricordare con un minuto di silenzio la morte di Umberto Bossi, il fondatore della Lega scomparso a 84 anni la settimana scorsa, che nella sua carriera politica è stato anche consigliere comunale a Milano. Ma la commemorazione è finita in bagarre con urla e accuse tra maggioranza e opposizione e la sospensione della seduta. La vice presidente dell’aula Roberta Osculati ha spiegato che “personalmente, pur appartenendo a una cultura politica distante nei modi, nei toni e nelle idee, da quella di Umberto Bossi, non posso che unirmi ai tanti commentatori che ne hanno riconosciuto le doti di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Minuto di silenzio per Bossi, consigliere dem di Milano: “Sdoganò il razzismo, chiedo scusa ai cittadini”. Bagarre in Aula

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