Paralimpiadi il comitato fa gareggiare i russi sotto la loro bandiera Sdegno di Kiev | non partecipa alla cerimonia d’apertura e il boicottaggio si allarga

Gli atleti paralimpici ucraini hanno annunciato che non parteciperanno alla cerimonia di apertura dei Gioghi paralimpici Milano-Cortina, in programma per il 6 marzo all’Arena di Verona, per protestare contro la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di consentire agli atleti russi di gareggiare sotto la loro bandiera nazionale. La decisione è stata comunicata oggi del Cpn ucraino. «La squadra paralimpica ucraina e il Comitato Paralimpico Nazionale dell’Ucraina boicottano la cerimonia di apertura dei XIV Giochi Paralimpici Invernali e chiedono che la bandiera ucraina non venga utilizzata alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2026!», recita il comunicato.🔗 Leggi su Open.online

