Paralimpiadi il comitato fa gareggiare i russi sotto la loro bandiera Sdegno di Kiev | non partecipa alla cerimonia d’apertura e il boicottaggio si allarga
Il comitato paralimpico internazionale ha deciso di permettere ai russi di competere sotto la loro bandiera, scatenando proteste. Gli atleti ucraini hanno annunciato che non parteciperanno alla cerimonia di apertura dei Giochi di Milano-Cortina, prevista per il 6 marzo all’Arena di Verona. Questa scelta deriva dalla decisione di far competere gli atleti russi con la bandiera russa, un gesto che Kiev considera offensivo. La protesta si fa sentire e il boicottaggio si diffonde tra i partecipanti. La tensione inizia a salire.
Gli atleti paralimpici ucraini hanno annunciato che non parteciperanno alla cerimonia di apertura dei Gioghi paralimpici Milano-Cortina, in programma per il 6 marzo all’Arena di Verona, per protestare contro la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di consentire agli atleti russi di gareggiare sotto la loro bandiera nazionale. La decisione è stata comunicata oggi del Cpn ucraino. «La squadra paralimpica ucraina e il Comitato Paralimpico Nazionale dell’Ucraina boicottano la cerimonia di apertura dei XIV Giochi Paralimpici Invernali e chiedono che la bandiera ucraina non venga utilizzata alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2026!», recita il comunicato.🔗 Leggi su Open.online
Paralimpiadi Milano-Cortina, il presidente del Comitato olimpico italiano: «Temo proteste contro russi e bielorussi»Marco Giunio De Sanctis: «È una brutta situazione. Delicata. Siamo il linea con la posizione del governo, siamo contrari a inni e bandiere per quei Paesi ma è stato deciso così» ... roma.corriere.it
Paralimpiadi, l’Ucraina boicotta la cerimonia d’apertura: «Scandaloso ammettere russi e bielorussi»Kiev definisce «vergognosa» la decisione del Comitato paralimpico internazionale di riammettere bandiere e inni e chiede che il vessillo ucraino non venga utilizzato durante l’evento, pur confermando ... editorialedomani.it
L'Ucraina boicotterà la cerimonia d'apertura delle prossime Paralimpiadi di Milano-Cortina, in programma a Verona il 6 marzo. La decisione del Comitato paralimpico internazionale (Ipc) di autorizzare 6 atleti russi e 4 bielorussi a gareggiare con bandiera e in - facebook.com facebook
Il comitato paralimpico ucraino ha annunciato che i suoi atleti non parteciperanno alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. È un gesto di protesta verso la decisione di far gareggiare atleti russi e bielorussi in rappresentanza dei rispettivi paesi x.com