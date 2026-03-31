Il ministro degli Esteri Tajani in partenza per Bucha per commemorazione strage | Slava Ukraini! – Il video

Il ministro degli Esteri è partito per Kiev, con l’obiettivo di partecipare alla commemorazione dei quattro anni dalla strage di Bucha. Prima dell’inizio della riunione dei ministri degli Esteri, si recherà sul luogo della strage per rendere omaggio alle vittime. La visita si inserisce in un incontro internazionale dedicato alla situazione in Ucraina.

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2026 "Siamo in partenza per Kiev. Prima andremo a commemorare i quattro anni della strage di Bucha, poi riunione dei Ministri degli Esteri per stare ancora una volta al fianco dell'Ucraina. Slava Ukraini!", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un video messaggio sui social. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Controllo in hotel a Roma per Ilaria Salis, in stanza con lei c’era l’assistente Ivan Bonnin: perché il loro rapporto potrebbe essere un problema Tajani e Salvini dopo la botta del referendum: «No elezioni anticipate, avanti fino al 2027». Vertice Lega a Milano, ci sarà anche Zaia... 🔗 Leggi su Open.online

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Il ministro degli Esteri Tajani in partenza per Bucha per commemorazione strage: Slava Ukraini!

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Discussioni sull' argomento Inaugurata Sala Export della Farnesina con prima riunione su Stretto di Hormuz; G7 ministri degli Esteri a Parigi, i partecipanti e i temi in agenda; Tajani è a Kiev per la riunione dei ministri degli Esteri Ue; Il Ministro Tajani in missione in Francia per la riunione Ministeriale G7 Esteri.

Il ministro degli Esteri Tajani in partenza per Bucha per commemorazione strage: Slava Ukraini!Siamo in partenza per Kiev. Prima andremo a commemorare i quattro anni della strage di Bucha, poi riunione dei Ministri degli Esteri per stare ancora una volta al fianco dell'Ucraina. Slava Ukraini! ... ilgiornale.it

Il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato a Kiev per prendere parte alla riunione con i colleghi dell'Unione Europea in occasione del quarto anniversario del massacro di Bucha in cui furono uccisi 73 civili e seg - facebook.com facebook

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