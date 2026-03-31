Il ministro Crosetto ha negato agli Usa la base di Sigonella per la guerra con l’Iran

L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’uso della base di Sigonella, secondo quanto riportato dal Corriere e confermato da fonti dell’Ansa. L’episodio si è verificato alcuni giorni fa e riguarda la richiesta di utilizzo della base militare per operazioni con l’Iran. Il ministro della Difesa ha confermato la decisione di negare l’accesso alla struttura.

L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’uso della base di Sigonella. L’episodio, avvenuto qualche giorno fa, è riportato dal Corriere e confermato all’agenzia di stampa Ansa da fonti informate. Il diniego del ministro della Difesa Guido Crosetto è partito quando si è appreso del piano di volo di alcuni asset aerei Usa. Che prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente. Nessuno però aveva chiesto alcuna autorizzazione né aveva consultato i vertici militari italiani. Il piano era stato infatti comunicato mentre gli aerei erano già in volo. Dalle verifiche è emerso che non si tratta di voli normali o logistici e quindi non sono compresi nel trattato con il nostro Paese. 🔗 Leggi su Open.online

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