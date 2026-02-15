Antonìa Stefanaki, facialist nota, utilizza l’olio extravergine d’oliva per i massaggi viso, perché grazie ai suoi polifenoli aiuta a idratare e proteggere la pelle. Questo olio, molto apprezzato in cosmetica, sta conquistando sempre più professionisti che cercano prodotti naturali e efficaci. Nell’industria della bellezza, l’olio Evo si sta affermando come un alleato importante per prendersi cura del viso con ingredienti semplici e sicuri.

Non a caso la nota e amatissima facialist greca, Antonìa Stefanaki, milanese di adozione e creatrice del metodo di massaggio connettivale e drenante per il viso, Oceano, il 1 marzo alle 17:00 ha in programma una masterclass in cui l'olio Evo, biologico, Dop Umbria Recondita Armonia di Gea1916, dall'alto livello di polifenoli, 709 mgKg totali (ben al di sopra del minimo di legge per poter utilizzare il claim salutistico pari a 250 mgkg) sarà protagonista. Il laboratorio è inteso come un vero e proprio viaggio sensoriale che si svolge nella cornice elegante del neonato Thriom Studio, uno spazio di benessere dal look & feel internazionale creato dalla belga Marie Van Rijckeghem, dove trovare un ricco menù di flow, reformer Pilates, training personalizzato, trattamenti di recupero e bodywork. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La facialist Antonìa Stefanaki sceglie l'olio Evo per il massaggio viso

Il golki è un massaggio coreano tradizionale che si sta affermando come alternativa naturale per rimodellare il viso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.