Sharon Stone i nove aborti e il vero motivo per cui non ha avuto figli | Non è un fallimento

L’attrice ha rivelato di aver subito nove aborti nel corso della sua vita e ha spiegato che, nonostante le difficoltà, non considera questa situazione un fallimento. Ha anche parlato del motivo per cui non ha avuto figli, senza entrare in dettagli personali o motivazioni. La sua testimonianza si concentra sulla sua esperienza diretta e sui fatti relativi alla sua vita.

Sharon Stone, i nove aborti e il vero motivo per cui non ha potuto avere figli: “Non è un fallimento”Di Sharon Stone era nota la scelta che l’ha portata ad adottare tre bambini, Roan, Laird e Quinn, ma oggi l’attrice confessa al magazine francese Paris Match i motivi per cui non ha potuto avere figli biologici, arrivando alla scelta dell’adozione. «Il fattore Rh è una caratteristica genetica che hanno anche tutti i miei fratelli e le mie sorelle», ha rivelato confermando la difficoltosa e lunga ricerca della maternità naturale seguita poi dalla decisione di arrendersi all'evidenza dei fatti. «Ho avuto nove aborti spontanei. E cinque di questi sono avvenuti al quinto mese e mezzo di gravidanza», superati i primi tre quindi, considerati i più rischiosi per la maggior parte delle donne incinte. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

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"Se dovessi scegliere a chi fare dipingere un mio ritratto sceglierei Botero: così non dovrei preoccuparmi delle mie cosce." Sharon Stone Auguri! #10marzo1958 #SharonStone x.com