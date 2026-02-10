Firenze apre le porte allo Spazio Alfieri per raccontare le origini di Putin, il leader russo noto come il

Firenze, 10 febbraio 2026 – "Non c'è niente di più saggio che scommettere sulla follia degli uomini". Siamo all'inizio degli anni Novanta, poco dopo la caduta del Muro di Berlino, e un "poeta tra i lupi" si aggira per le strade effervescenti di Mosca: si chiama Vadim Baranov - nella realtà Vladislav Surkov - ed è un ambizioso produttore di reality con trascorsi nel teatro d'avanguardia. Convinta che sarà la politica e non l'arte a definire la nuova era, la giovane amante Ksenia lo spinge ad accettare le lusinghe dell'oligarca Boris Berezovskij, che lo incarica di seguire la comunicazione dell'ex capo del KGB Vladimir Putin, destinato a sostituire Boris Eltsin alla guida della Russia: Vadim diventerà la sua eminenza grigia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Il Mago del Cremlino": le origini di Putin allo Spazio Alfieri

