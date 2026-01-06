La nutrizionista risponde Cos'è il Kimchi e quali i suoi benefici su colesterolo e infiammazione?

Da iodonna.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il kimchi è un alimento fermentato tradizionale della cucina coreana, ottenuto principalmente da cavoli, spezie e sale. Ricco di probiotici, può favorire l’equilibrio della flora intestinale e contribuire alla salute cardiovascolare. Studi suggeriscono che il consumo di kimchi può aiutare a ridurre i livelli di colesterolo e a modulare l’infiammazione, supportando uno stile di vita più sano e duraturo.

C ara Dottoressa Almondo, negli ultimi mesi sento parlare sempre più spesso di kimchi come alimento pro-longevità. Che cos’è ed è vero che può aiutare a ridurre il colesterolo e l’infiammazione? Oppure è solo una moda del momento? grazie, Carla Fibre contro il colesterolo: i cibi che le contengono X Risponde la Dottoressa Federica Almondo. Specialista in Scienza dell’Alimentazione, formatasi presso il Centro di Dietologia e Obesità dell’Ospedale San Raffaele di Milano, la Dottoressa Federica Almondo è un punto di riferimento nella nutrizione personalizzata, nella medicina preventiva e nei percorsi anti-aging. 🔗 Leggi su Iodonna.it

la nutrizionista risponde cos 232 il kimchi e quali i suoi benefici su colesterolo e infiammazione

© Iodonna.it - La nutrizionista risponde. Cos’è il Kimchi e quali i suoi benefici su colesterolo e infiammazione?

Leggi anche: Il segreto della longevità orientale: che cos’è il miso e quali i suoi benefici?

Leggi anche: Che cos’è il test multi-cancro, come funziona e quali sono i suoi limiti (oggi)

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La nutrizionista risponde. Perché a Natale “sentiamo” di più il corpo? - Specialista in Scienza dell’Alimentazione, formatasi presso il Centro di Dietologia e Obesità dell’Ospedale San Raffaele di Milano, la Dottoressa Federica Almondo &#232; un punto di riferimento nella ... iodonna.it

La nutrizionista risponde. «Non mangio più carne, come evitare carenza di proteine?» - Specialista in Scienza dell’Alimentazione, formatasi presso il Centro di Dietologia e Obesità dell’Ospedale San Raffaele di Milano, la Dottoressa Federica Almondo &#232; un punto di riferimento nella ... iodonna.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.