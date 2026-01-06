La nutrizionista risponde Cos'è il Kimchi e quali i suoi benefici su colesterolo e infiammazione?

Il kimchi è un alimento fermentato tradizionale della cucina coreana, ottenuto principalmente da cavoli, spezie e sale. Ricco di probiotici, può favorire l’equilibrio della flora intestinale e contribuire alla salute cardiovascolare. Studi suggeriscono che il consumo di kimchi può aiutare a ridurre i livelli di colesterolo e a modulare l’infiammazione, supportando uno stile di vita più sano e duraturo.

C ara Dottoressa Almondo, negli ultimi mesi sento parlare sempre più spesso di kimchi come alimento pro-longevità. Che cos’è ed è vero che può aiutare a ridurre il colesterolo e l’infiammazione? Oppure è solo una moda del momento? grazie, Carla Fibre contro il colesterolo: i cibi che le contengono X Risponde la Dottoressa Federica Almondo. Specialista in Scienza dell’Alimentazione, formatasi presso il Centro di Dietologia e Obesità dell’Ospedale San Raffaele di Milano, la Dottoressa Federica Almondo è un punto di riferimento nella nutrizione personalizzata, nella medicina preventiva e nei percorsi anti-aging. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La nutrizionista risponde. Cos’è il Kimchi e quali i suoi benefici su colesterolo e infiammazione? Leggi anche: Il segreto della longevità orientale: che cos’è il miso e quali i suoi benefici? Leggi anche: Che cos’è il test multi-cancro, come funziona e quali sono i suoi limiti (oggi) La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La nutrizionista risponde. Perché a Natale “sentiamo” di più il corpo? - Specialista in Scienza dell’Alimentazione, formatasi presso il Centro di Dietologia e Obesità dell’Ospedale San Raffaele di Milano, la Dottoressa Federica Almondo è un punto di riferimento nella ... iodonna.it La nutrizionista risponde. «Non mangio più carne, come evitare carenza di proteine?» - Specialista in Scienza dell’Alimentazione, formatasi presso il Centro di Dietologia e Obesità dell’Ospedale San Raffaele di Milano, la Dottoressa Federica Almondo è un punto di riferimento nella ... iodonna.it Come smaltire l'alcol prima di guidare Risponde la nutrizionista https://lacucinaitaliana.visitlink.me/ZfHhZt #LCIDal1929 - facebook.com facebook Quali sono i cibi per la colazione detox, che favoriscono l’eliminazione di scorie e fanno ritrovare il benessere sin dal mattino Risponde la nutrizionista x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.