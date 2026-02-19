Grosseto donato un nuovo elettrocardiografo al pronto soccorso dell’ospedale

Grosseto, 19 febbraio 2026 – Un nuovo elettrocardiografo è stato consegnato al pronto soccorso dell’ospedale “Misericordia” di Grosseto, grazie a una donazione di un’associazione locale. La scelta di aggiornare le apparecchiature mira a migliorare l’assistenza ai pazienti in situazioni di emergenza. Il nuovo dispositivo permette diagnosi più rapide e precise, riducendo i tempi di intervento. Questa donazione rafforza l’impegno dell’ospedale nel garantire cure tempestive e affidabili ai cittadini di Grosseto. La direzione ringrazia i donatori per il loro sostegno.

Grosseto, 19 febbraio 2026 – Un elettrocardiografo (Ecg) di ultima generazione è stato donato al pronto soccorso dell’ospedale “ Misericordia” di Grosseto. L’iniziativa nasce dalla volontà del personale del 4° Stormo Caccia dell’Aeronautica Militare di contribuire attivamente al potenziamento delle dotazioni mediche del presidio sanitario, confermando quel legame che unisce, da oltre sessant'anni, gli "uomini e le donne del “Cavallino" alla comunità maremmana. Lo strumento, essenziale per la diagnostica rapida nelle emergenze cardiologiche, permetterà di velocizzare le procedure di triage e intervento in un reparto chiave per la salute pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grosseto, donato un nuovo elettrocardiografo al pronto soccorso dell’ospedale Oliveto Citra, inaugurato il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale San Francesco d’Assisi#Ospedale-San-Francesco-d’Assisi || Questa mattina a Oliveto Citra si è svolta l’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale San Francesco d’Assisi. Lugo, donato un elettrocardiografo al reparto di CardiologiaMercoledì 28 gennaio, all’ospedale Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cia Grosseto, Donato Edoardo nuovo presidente: Il reddito agricolo torni priorità; Assemblea Cia Grosseto: Edoardo Donato eletto presidente; Edoardo Donato eletto Presidente provinciale di Cia Grosseto; Edoardo Donato è il nuovo presidente Cia provinciale. Le priorità: reddito agricolo, costi di produzione, ricambio generazionale. Il cuore del 4° Stormo batte per la città: donato un elettrocardiografo all'ospedale MisericordiaLo strumento rafforza la diagnostica rapida in emergenza e punta a velocizzare le procedure di triage nelle urgenze cardiologiche ... corrieredimaremma.it La Cia si è riunita in assemblea: Donato Edoardo eletto nuovo presidente della ConfederazioneOggi si è svolta l'assemblea della Cia di Grosseto: Edoardo Donato nuovo presidente, succede a Claudio Capecchi ... grossetonotizie.com Questa mattina ho portato il mio saluto al Congresso provinciale della CIA di Grosseto, un momento di confronto diretto con chi vive e interpreta la realtà dell’agricoltura maremmana. In un territorio come il nostro, dove l’agricoltura rappresenta uno dei pilastri d facebook