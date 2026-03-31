Il grido d’allarme di Confcommercio | Questi colossi spopolano le città

Un supermercato francese ha chiuso i battenti nell’aprile 2021, lasciando vuota la struttura che ospitava l’ex punto vendita di Camerano. Confcommercio ha segnalato come le grandi catene commerciali stiano influenzando negativamente le città, portando alla chiusura di molte attività locali. La struttura rimane inattiva da oltre due anni, senza essere riaperta o riqualificata.

La sola struttura dell’ex Carrefour di Camerano è chiusa dal marzo 2021 quando il supermercato francese ha deciso di serrare i battenti. Una scelta che ha lasciato circa 90 dipendenti senza lavoro in un periodo storico, tra l’altro, in cui la crisi si era fatta davvero sentire. L’area attorno è incolta e l’interno impolverato. Nel corso degli anni si sono susseguiti diversi contatti da parte di grandi marchi e adesso, finalmente dicono tutti, potrà riaprire con nuovi negozi, sogni e prospettive. Massimiliano Polacco, direttore generale di Confcommercio Marche Centrali, non vede la prospettiva futura del tutto rosea. Direttore Polacco, cosa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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