Fratelli d’Italia ha chiesto ufficialmente al ministro Nordio di fare chiarezza sui miliardi di euro spesi per le mascherine durante il governo Conte. La richiesta arriva dopo le rivelazioni emerse alla commissione Covid, che hanno acceso i riflettori su una cifra che potrebbe essere molto superiore alle attese. La sinistra, invece, si agita e trema, mentre si aspetta una risposta concreta dall’esecutivo.

Fratelli d’Italia chiede “ una informativa al ministro Nordio su quanto sta emergendo dalla commissione Covid, se ci sono fatti da riferire in quest’aula. Nella commissione è infatti emerso un fatto di cui riteniamo si debba fare chiarezza con gli italiani: un imprenditore ha detto che durante la pandemia si era proposto di fornire un numero rilevante di mascherine” mascherine per le quali poi “ il commissario Arcuri ci ha riferito di aver acquistato per 1,2 miliardi dalla Cina “. Ad annunciarlo a Montecitorio è stata la deputata Alice Buonguerrieri. “Questo imprenditore – ha aggiunto nell’intervento di apertura dei lavori della giornata – ha riferito ciò che ha già detto all’autorità giudiziaria: all’epoca era stato invitato presso lo studio Alpa dove ha incontrato chi si era qualificato come vicinissimo a Conte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - FdI chiede un’informativa a Nordio sul miliardo di euro in mascherine del governo Conte. La sinistra trema

Approfondimenti su Conte Milioni

Fdi ha richiesto al ministro Piantedosi un’udienza urgente per ottenere chiarimenti su una vicenda che desta preoccupazione.

Durante la discussione sulla legge di Bilancio alla Camera, Fratelli d’Italia ha chiesto al ministro Piantedosi chiarimenti riguardo alla vicenda Hannoun e all’inchiesta sui presunti finanziamenti a Hamas.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Conte Milioni

Argomenti discussi: Qui regnano degrado e baby gang, FdI chiede interventi al parco di via Nicoli; Scuola, il questionario degli studenti di FdI contro i prof di sinistra. Accertamenti del ministero; Rottamazione quinquies, FdI punta all’allargamento; Pregiudicata in Aula, scintille tra M5S e FdI: il caso Appendino infiamma Montecitorio.

Covid, Buonguerrieri (FdI) chiede un’informativa urgente a Nordio: quali fatti gravissimi sono emersi in CommissioneRichiesta di informativa urgente sul Covid da parte di Fratelli d’Italia: scontro in Aula tra maggioranza e opposizioni dopo le audizioni della Commissione d’inchiesta. tag24.it

FdI chiede a Piantedosi informativa su Hannoun e i finanziamenti a Hamas. Tensione in Aula alla CameraTensione in Aula alla Camera, durante la discussione sulla legge di Bilancio, dopo la richiesta da parte di Fratelli d’Italia di una informativa al ministro Piantedosi sulla vicenda Hannoun e ... ilfattoquotidiano.it

Il documento del consigliere Macrì (Fdi) che chiede un’intitolazione simbolica sul territorio - facebook.com facebook

Basi Usa, stipendi a rischio shutdown: Rucco (FdI) chiede un protocollo tra Regione e banche x.com