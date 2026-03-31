Il giudice blocca il salone delle feste di Trump La furia del tycoon | Causa fatta da un gruppo di estremisti di sinistra folli

Un giudice federale ha deciso di bloccare lo svolgimento di un grande evento previsto in un salone delle feste, con una capienza di circa 999 persone e un valore stimato in 400 milioni di dollari. L’evento era stato organizzato da un ex presidente e aveva suscitato commenti critici da parte di quest’ultimo, che ha attribuito la decisione a un gruppo di estremisti di sinistra.

Il salone delle feste da 999 persone e 400 miloni di dollari per il quale Donald Trump ha sventrato un terzo della Casa Bianca, è stato bloccato da un giudice federale. Secondo la sentenza di Richard Leon, l’argomentazione dell’amministrazione che il presidente disponga di un’ampia autorità per apportare modifiche all’iconica residenza al 1600 di Pennsylvania Avenue non è valida. “Il Presidente degli Stati Uniti è il custode della Casa Bianca per le future generazioni di presidenti. Non ne è, tuttavia, il proprietario “, ha scritto il giudice in una decisione di 35 pagine sottolineando che “nessuna legge si avvicina minimamente a conferire al presidente l’autorità che egli rivendica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il giudice blocca il salone delle feste di Trump. La furia del tycoon: “Causa fatta da un gruppo di estremisti di sinistra folli” Articoli correlati Leggi anche: Furia Trump: “Mi fanno causa per la sala da ballo alla Casa Bianca” Giudice federale Usa blocca la citazione contro il presidente della Fed Powell: “Nessuna prova, solo quella di aver scontentato Trump”Un giudice federale ha bloccato la citazione contro la Federal Reserve nel contesto dell’indagine nei confronti dell’ex presidente inviso a Trump,... Una selezione di notizie su Il giudice blocca il salone delle feste... Temi più discussi: Usa: giudice blocca le sanzioni contro Anthropic dopo lo scontro con il Pentagono; USA: giudice blocca il bando del Pentagono contro Anthropic; Pentagono vs Anthropic, la giudice Usa blocca le sanzioni; Giudice blocca la deportazione di Abrego Garcia, stop al piano verso la Liberia. Giudice federale blocca lavori Ballroom, 'Trump non ha l'autorità'Lo riferisce la Cnn. Il presidente Usa: 'La causa contro il salone delle feste fatta da pazzi estremisti' (ANSA) ... ansa.it Casa Bianca, giudice federale blocca la sala da ballo di TrumpSecondo il giudice, Trump non aveva l'autorità per agire in via autonoma. Serve il via libera del Congresso. Il presidente: Un gruppo di estremisti di sinistra composto da folli ... tg24.sky.it Il Papa: "Ho chiesto a Trump lo stop alla guerra, il conflitto finisca prima di Pasqua, tanti morti, anche bambini innocenti" - facebook.com facebook Papa: 'Ho chiesto a Trump di porre fine a guerra. Spero entro Pasqua' x.com