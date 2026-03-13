Un giudice federale negli Stati Uniti ha emesso un'ordinanza per bloccare una citazione nei confronti del presidente della Federal Reserve. La richiesta riguardava l'obbligo di testimoniare in un procedimento legale, ma è stata respinta perché non sono state presentate prove concrete a supporto della richiesta. La decisione si basa sulla mancanza di elementi sufficienti e sulla semplice insoddisfazione di una figura politica.

Un giudice federale ha bloccato la citazione contro la Federal Reserve nel contesto dell’indagine nei confronti dell’ex presidente inviso a Trump, Jerome Powell, che riguarda la ristrutturazione multimiliardaria della sede centrale a Washington e la testimonianza resa dallo stesso Powell dinanzi alla Commissione Bancaria del Senato in merito al progetto. Il giudice James Boasberg ha definito l’azione penale come “l’antitesi” della giustizia perché “ priva di prove “. L’Us Attorney, Jeanine Pirro, ha annunciato che ricorrerà in appello e ha commentato la decisione del giudice definendola “scandalosa” per toni e portata: “Jerome Powell è ora avvolto nell’immunità – ha dichiarato – Tutto ciò è sbagliato ed è privo di fondamento giuridico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giudice federale Usa blocca la citazione contro il presidente della Fed Powell: “Nessuna prova, solo quella di aver scontentato Trump”

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