Un giornalista tedesco ha dichiarato che le indagini su Ilaria Salis sono di alto livello in Germania. La sua affermazione è stata rilasciata durante un intervento in trasmissione televisiva, dove il direttore di una nota testata ha commentato la situazione legale. Nel corso dello studio, sono stati mostrati anche un video e altre dichiarazioni relative alla vicenda.

“Su Ilaria Salis indagini di alto livello”. Così si è espresso senza mezzi termini il direttore di Die Zeit, ospite in studio a La7. Valeva la pena di vedere “Otto e mezzo” nella puntata del 30 aprile per osservare lo sconcerto di Lilly Gruber, Di Massimo Giannini e di Scanzi di fronte alle parole chiare e limpide che arrivano direttamente dalla Germania. A conferma dell’alert che ha indotto sabato scorso la questura di Roma a procedere all’identificazione dell’eurodeputata. A dispetto delle lamentazioni della stessa Salis e di Avs che hanno parlato di “regime”, dopo quella che definiscono una “perquisizione” della stanza d’hotel della Salis, ma che perquisizione non è stata, come detto subito dalla Questura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il giornalista tedesco inchioda Ilaria Salis: “Indagini ad alto livello in Germania”. Gruber & Co sbiancano (video)

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