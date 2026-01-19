Piazza Re di Roma terminato il restyling | riapre l’area giochi

Dopo alcuni mesi di lavori di ristrutturazione, l'area giochi di piazza Re di Roma è stata riaperta al pubblico. La riqualificazione ha permesso di migliorare gli spazi destinati ai bambini, offrendo un ambiente più sicuro e funzionale. La cerimonia di riapertura ha visto la partecipazione di numerose famiglie del quartiere, che hanno potuto tornare a condividere momenti di svago e socializzazione nel cuore della zona.

Decine di bambini si sono presentati con i loro genitori al taglio del nastro. Dopo mesi di chiusura, infatti, l'area giochi di piazza Re di Roma, nel fine settimana, è tornata a disposizione del territorio.Le recenti inaugurazioni "Come municipio per le aree di nostra competenza e come.

