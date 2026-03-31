Formazioni ufficiali Olanda Ecuador | la scelta su Koopmeiners

Le formazioni ufficiali di Olanda ed Ecuador sono state annunciate in vista della partita amichevole. La selezione olandese, guidata dall’allenatore Koeman, ha deciso di schierare Koopmeiners tra i titolari. La gara si svolge dopo altre amichevoli disputate dalla Nazionale olandese in questa finestra internazionale.

Calciomercato Juve: valutazioni diverse sulle possibili cessioni di Kalulu e Thuram. Lo scenario Yildiz incedibile per la Juve: «Neanche per offerte a nove cifre». E spunta un retroscena sul Chelsea Lucumi Juve, i bianconeri interessati al difensore del Bologna. Da battere questa concorrenza. I dettagli Bernardo Silva alla Juventus, i bianconeri accelerano per il portoghese? C’è una novità nella trattativa. Le ultimissime Dybala dice sì a questo club? La rivelazione sul futuro dell’argentino: «Un sogno nel nome del padre». Gli aggiornamenti sull’ex Juve Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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