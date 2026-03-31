Il 27 dicembre scorso, una ragazza di 15 anni e sua madre sono state ricoverate all’ospedale Cardarelli di Campobasso dopo aver assunto una sostanza sconosciuta. Si tratta di un caso di avvelenamento da ricina, una tossina molto potente che può risultare letale anche in minime quantità. Le due donne sono state trovate decedute in casa, mentre le indagini si concentrano sulla provenienza e sull’origine di questa sostanza.

Sara Di Vita di 15 anni e sua madre Antonella Di Ielsi di 50 anni erano state ricoverate il 27 dicembre scorso all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Prima Antonella e poco dopo Sara, sono morte poche ore dopo l’arrivo in nosocomio, per cause misteriose. Si sospettava una forte intossicazione alimentare, ma anche l’autopsia, effettuata il 31 dicembre, non ha fornito risposte chiare e ha reso necessari approfondimenti tossicologici eseguiti in più centri, anche all’estero. Il giallo di Pietracatella, Antonella e Sara sono state uccise con la ricina: cos’è la tossina e quali sono i sintomi. “Letale a bassissime dosi” (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Nel frattempo la Procura aveva iscritto nel registro degli indagati cinque medici per omicidio colposo e responsabilità sanitaria. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Il giallo di Pietracatella, Antonella e Sara sono state uccise con la ricina: cos’è la tossina e quali sono i sintomi. “Letale a bassissime dosi”

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