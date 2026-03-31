Lo scorso dicembre, a Campobasso, sono morte Antonella Di Jelsi, di 50 anni, e sua figlia Sara Di Vita, di 15 anni, in circostanze che inizialmente sono state attribuite a un’intossicazione alimentare, con ipotesi di botulino o avvelenamento da topicida. Le autorità hanno avviato indagini per chiarire le cause, e tra le ipotesi più accreditate figura l’utilizzo di una sostanza velenosa, simile alla ricina, un veleno noto per essere invisibile e senza tracce evidenti.

La morte di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, appena 15 anni, avvenuta lo scorso dicembre a Campobasso dopo le feste per il Natale, sembrava inizialmente un tragico caso di intossicazione alimentare (si parlò anche di botulino e di intossicazione da topicida). Dopo mesi di indagini, gli esami tossicologici hanno rivelato la presenza di tracce di ricina nel sangue di madre e figlia, trasformando quella che appariva come una fatalità in un possibile caso di duplice omicidio premeditato. Ma cos’è e come funziona la ricina? La ricina è una fitotossina, una proteina tossica di origine vegetale estratta dai semi della pianta di ricino. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cos’è la ricina, il veleno di Breaking Bad: invisibile, senza tracce, letale per Antonella Di Jelsi e la figlia Sara

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