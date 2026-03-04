FIFA sommersa da insulti per la celebrazione dei 100 giorni dall'inizio dei Mondiali | la guerra oscura il countdown

La FIFA ha ricevuto numerosi insulti sui social media mentre celebrava i 100 giorni all'inizio dei Mondiali 2026. La manifestazione di apprezzamento ha suscitato reazioni negative, mentre nel frattempo si intensifica il conflitto tra Stati Uniti e Iran. La discussione online si concentra principalmente sulle modalità di celebrazione e sulle tensioni geopolitiche in corso.