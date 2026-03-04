FIFA sommersa da insulti per la celebrazione dei 100 giorni dall'inizio dei Mondiali | la guerra oscura il countdown
La FIFA ha ricevuto numerosi insulti sui social media mentre celebrava i 100 giorni all'inizio dei Mondiali 2026. La manifestazione di apprezzamento ha suscitato reazioni negative, mentre nel frattempo si intensifica il conflitto tra Stati Uniti e Iran. La discussione online si concentra principalmente sulle modalità di celebrazione e sulle tensioni geopolitiche in corso.
La celebrazione dei 100 giorni ai Mondiali 2026 scatena polemiche mentre si aggrava il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Tra tensioni diplomatiche e dubbi sulla partecipazione di Teheran, il torneo rischia di partire sotto il segno della geopolitica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
I narcos insanguinano il Messico a tre mesi dall’inizio dei MondialiL’eliminazione di Nemesio Osegura Cervantes, meglio conosciuto come El Mencho, il più importante narcotrafficante messicano, ha gettato il paese nel...
Leggi anche: La Fifa dà il contentino ai tifosi, abbassati i prezzi di pochissimi biglietti dei Mondiali 2026: i criteri per ottenerli