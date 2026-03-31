Ghana esonera il ct Otto Addo | terremoto in panchina a pochi mesi dall’inizio dei Mondiali 2026! Cos’è successo

Il team nazionale del Ghana ha annunciato l’esonero del commissario tecnico Otto Addo, a pochi mesi dall’avvio della fase di qualificazione ai Mondiali del 2026. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli, mentre il cambio in panchina ha suscitato sorpresa tra gli addetti ai lavori e i tifosi. Al momento non sono stati annunciati i nomi dei candidati per la nuova guida tecnica della squadra.

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