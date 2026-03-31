Il genio di Mattia Torre ritorna con il dissacrante lavoro ’4,56’

Un nuovo progetto porta in scena il lavoro di Mattia Torre, autore e regista scomparso nel 2019, intitolato ’4,5,6’. Si tratta di uno spettacolo che si distingue per il suo tono dissacrante e il suo stile surreale. Tra i più apprezzati degli ultimi quindici anni, questo lavoro riprende le tematiche e l’ironia caratteristici della sua scrittura.

Uno dei più divertenti, amari e surreali spettacoli degli ultimi quindici anni è ’4 5 6’, scritto e diretto dall’indimenticabile Mattia Torre (1972-2019). Interpretato da Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Cristina Pellegrino e con Giordano Agrusta per la produzione di Marche Teatro con Nutrimenti Terrestri e Walsh torna in scena, in uniche date regionali, stasera e domani alle ore 20.45, al Teatro Concordia di San Benedetto. E’ la storia comica e violenta di una famiglia che, isolata e chiusa, vive in mezzo a una valle oltre la quale sente l’ignoto. Nasce dall’idea che l’Italia non è un Paese, ma una convenzione. Che non avendo un’unità... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il genio di Mattia Torre ritorna con il dissacrante lavoro ’4,5,6’

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Discussioni sull' argomento Il genio di Mattia Torre ritorna con il dissacrante lavoro ’4,5,6’.

Il genio di Mattia Torre rivive con 456Interno giorno. O forse notte. Il fatto è che giorno o notte poco importa. Perché tutto – niente? – è lì che succede. Un padre, una madre e un figlio vivono isolati, senza mai uscire di casa. lanazione.it

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