Pistoia | 456 di Mattia Torre al Bolognini il 12 marzo

Il Piccolo Teatro Bolognini di Pistoia ospiterà il 12 marzo alle ore 20.45 la rappresentazione dello spettacolo 456, opera cult dello sceneggiatore Mattia Torre. L'evento vedrà in scena Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Cristina Pellegrino e Giordano Agrusta, portando sul palcoscenico una storia che esplora le dinamiche familiari e sociali dell'Italia contemporanea. Un appuntamento teatrale nel cuore della Toscana. Gli amanti delle arti performative troveranno a Pistoia un evento culturale di rilievo per la stagione primaverile. La data fissata è il giovedì 12 marzo, con inizio previsto per le ore 20.45 presso la sala del Piccolo Teatro Mauro Bolognini.