Da diversi mesi, un gallo si aggira liberamente in piazzetta Sant’Eligio, frequentando regolarmente i vasi delle piante di un locale. Ogni mattina, il suo canto si fa sentire in tutta la zona, diventando un punto di riferimento quotidiano per i residenti e i passanti. La presenza dell’animale ha attirato l’attenzione di chi vive e lavora nel quartiere.

Da mesi, in piazzetta Sant’Eligio, un gallo gira liberamente in zona, dorme nei vasi delle piante di un locale e ha deciso, con ammirevole costanza, di trasformarsi nella sveglia ufficiale del quartiere. Il problema è che non fa ridere più nessuno, perché tra notte e alba continua a cantare e per chi abita qui dormire è diventato molto difficile. A volte inizia verso le 4,30 creando, nella piazzetta, un riverbero incredibile. Sono già state fatte segnalazioni all'Asp e alla polizia municipale, ma finora senza risultati concreti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Il gallo di piazzetta Sant'Eligio

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