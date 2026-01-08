Torino canta De André | in Piazzetta Reale torna il rito collettivo nel segno di Faber

A Torino, in Piazzetta Reale, torna l’appuntamento collettivo dedicato a Fabrizio De André. Un momento di condivisione che celebra la poesia e la musica del cantautore, espressione di emozioni profonde e ricordi duraturi. Un’occasione per ricordare l’artista e il suo impatto sulla cultura italiana, mantenendo vivo il suo spirito attraverso questa tradizione.

