Torino canta De André | in Piazzetta Reale torna il rito collettivo nel segno di Faber

A Torino, in Piazzetta Reale, torna l’appuntamento collettivo dedicato a Fabrizio De André. Un momento di condivisione che celebra la poesia e la musica del cantautore, espressione di emozioni profonde e ricordi duraturi. Un’occasione per ricordare l’artista e il suo impatto sulla cultura italiana, mantenendo vivo il suo spirito attraverso questa tradizione.

Ci sono ferite che solo la poesia sa trasformare in bellezza, e ci sono assenze che, con il tempo, sono diventate presenze costanti. L'11 gennaio non è mai una data qualunque per chi ama la canzone d'autore: è il giorno in cui, nel 1999, se ne andava Fabrizio De André. Per onorare il suo lascito. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

torino canta de andr233Torino canta De André: in Piazzetta Reale torna il rito collettivo nel segno di Faber - L'appuntamento è per sabato 11 gennaio 2026, a partire dalle ore 19:00, nella suggestiva cornice di Piazzetta Reale. torinotoday.it

