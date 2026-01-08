Torino canta De André | in Piazzetta Reale torna il rito collettivo nel segno di Faber
A Torino, in Piazzetta Reale, torna l’appuntamento collettivo dedicato a Fabrizio De André. Un momento di condivisione che celebra la poesia e la musica del cantautore, espressione di emozioni profonde e ricordi duraturi. Un’occasione per ricordare l’artista e il suo impatto sulla cultura italiana, mantenendo vivo il suo spirito attraverso questa tradizione.
Ci sono ferite che solo la poesia sa trasformare in bellezza, e ci sono assenze che, con il tempo, sono diventate presenze costanti. L'11 gennaio non è mai una data qualunque per chi ama la canzone d'autore: è il giorno in cui, nel 1999, se ne andava Fabrizio De André. Per onorare il suo lascito. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: CRISTIANO DE ANDRÉ sarà in concerto con “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF TOUR TEATRALE”
Leggi anche: De André canta De André "Best of 2026": al Rossetti il nuovo tour del figlio Cristiano
Torino canta De André: in Piazzetta Reale torna il rito collettivo nel segno di Faber - L'appuntamento è per sabato 11 gennaio 2026, a partire dalle ore 19:00, nella suggestiva cornice di Piazzetta Reale. torinotoday.it
GRAZIE MusiDams Torino per aver votato 30/30 all’album “Avincola canta Carella”, inserendo il singolo “Fosse vero” tra i 10 migliori di settembre #enzocarella #avincolacantacarella - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.