Eolico nel mare tra Vasto e Termoli Forum H2o chiede verifiche rigorose sul progetto Rospo offshore
Il Forum H2o chiede verifiche più approfondite sul progetto eolico
Verifiche rigorose sul progetto eolico "Rospo offshore", nel tratto di Adriatico tra Termoli, Vasto e le isole Tremiti: le chiede il forum H20. Il Ministero dell'ambiente ha avviato la fase preliminare della Valutazione di impatto ambientale (Via) sul progetto da 3,7 miliardi di euro, per 67.🔗 Leggi su Chietitoday.it
