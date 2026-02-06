Eolico nel mare tra Vasto e Termoli Forum H2o chiede verifiche rigorose sul progetto Rospo offshore

Il Forum H2o chiede verifiche più approfondite sul progetto eolico

Verifiche rigorose sul progetto eolico "Rospo offshore", nel tratto di Adriatico tra Termoli, Vasto e le isole Tremiti: le chiede il forum H20. Il Ministero dell'ambiente ha avviato la fase preliminare della Valutazione di impatto ambientale (Via) sul progetto da 3,7 miliardi di euro, per 67.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Vasto Termoli

Il Ministero dell'Ambiente ha dato il via alla fase di scoping per il grande parco eolico offshore tra Termoli e le Isole Tremiti.

Questa mattina il Forum H2O ha inviato una diffida al Comune di Vasto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Vasto Termoli

Argomenti discussi: 10 nazioni hanno avviato un mega progetto per produrre energia eolica nel Mare del Nord; Eolico nel mare tra Vasto e Termoli, parte la fase di scoping sul progetto Rospo Offshore; Eolico nel mare tra Vasto e Termoli, parte la fase di scoping con gli enti sul progetto 'Rospo Offshore'; L’eolico, la strada della Ue verso l’indipendenza energetica.

Eolico offshore, l’Europa ci crede: 300 GW nel Mare del NordSiglato un patto per gli investimenti tra sette governi e centinaia di industrie. Tutti i numeri di una strategia non solo energetica, ma anche geopolitica ... qualenergia.it

Parco eolico marino tra Gorgona e Capraia: l’sos di Italia Nostra contro le 48 turbine a 50 km dalla costaL’impianto, posizionato tra Gorgona e Capraia, includerebbe, stando alle carte presentate al ministero dell’Ambiente, 48 turbine da 18 MW ciascuna, per una potenza totale di 864 MW. Se realizzato si ... corrierefiorentino.corriere.it

Muove i primi passi al Ministero il progetto da 3,7 miliardi di euro depositato a settembre. Il Forum H2O invita Comune e Regioni a esaminare la documentazione e a produrre osservazioni facebook

Resort nella riserva naturale di Punta Aderci, Forum H2O diffida il Comune di Vasto x.com