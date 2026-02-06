Eolico nel mare tra Vasto e Termoli Forum H2o chiede verifiche rigorose sul progetto Rospo offshore

Da chietitoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Forum H2o chiede verifiche più approfondite sul progetto eolico

Verifiche rigorose sul progetto eolico "Rospo offshore", nel tratto di Adriatico tra Termoli, Vasto e le isole Tremiti: le chiede il forum H20. Il Ministero dell'ambiente ha avviato la fase preliminare della Valutazione di impatto ambientale (Via) sul progetto da 3,7 miliardi di euro, per 67.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

