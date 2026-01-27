Multe stradali | pagati 8,5 miliardi in cinque anni Chi ha incassato di più

Le multe stradali in Italia hanno generato 8,5 miliardi di euro in cinque anni, con circa 1,89 miliardi nel solo 2025. Nonostante una leggera flessione nel 2025, il dato conferma l’alto livello di sanzioni applicate a livello nazionale. Questo report analizza le tendenze e le principali fonti di incasso nel settore delle sanzioni amministrative stradali.

Nel 2025 nelle casse di province, comuni, città metropolitane, unioni di comuni, grazie alle multe stradali sono stati incassati 1,89 miliardi di euro, con una flessione del 4,4% rispetto al gettito da 1,98 miliardi del 2024: ciò ha portato una diminuzione di circa 88 milioni di euro. Lo afferma il Codacons che, analizzando i dati annuali diffusi dal Siope (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), sottolinea come negli ultimi cinque anni gli italiani, a titolo di sanzioni per violazione al Codice della strada, abbiano versato cumulativamente nelle casse comunali un totale di 8,5 miliardi di euro: questo dato corrisponde a una media di 142 euro per ogni residente nel territorio nazionale, calcolando l'intera popolazione registrata, inclusi neonati, minori e soggetti che nella realtà non sono direttamente coinvolti nella guida, confermando una pressione sanzionatoria che rimane elevata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nel 2025 Milano si conferma la città italiana con il maggior importo raccolto attraverso multe stradali, con un incasso di circa 169,7 milioni di euro.

