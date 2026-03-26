Dichiarazioni dei redditi aperta una nuova sede del Caaf per l’assistenza fiscale

Questa mattina è stata inaugurata una nuova sede del Caaf, il centro autorizzato di assistenza fiscale gestito dalla Cgil. La struttura si trova in via Bensa 9r e offre servizi di supporto per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi. L'apertura si inserisce in un calendario di iniziative dedicate all’assistenza ai cittadini in ambito fiscale.

È stata inaugurata questa mattina in via Bensa 9r la nuova sede del Caaf, il centro autorizzato di assistenza fiscale, Cgil. Nel 2025 a Genova sono state 1.045 le pratiche di successione evase dai Caaf e 708 quelle per le assunzioni di colf e badanti. La nuova struttura in pieno cento città, che si somma alle altre 31 presenti sul territorio genovese, sarà attiva da aprile e vedrà presenti due operatori in orario di ufficio dal lunedì al venerdì. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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