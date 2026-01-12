In un mondo dominato da numeri e misurazioni, la percezione di precisione può nascondere realtà diverse. L’equilibrio tra apparenza e verità spesso si svela come un delicato gioco di illusioni, dove ciò che appare perfetto potrebbe celare elementi di ambiguità. Questo articolo esplora il fascino discreto della bugia, analizzando come l’ordine e la misurazione possano influenzare la nostra fiducia e interpretazione della realtà.

di Annamaria Spina Quanto possiamo fidarci di ciò che appare perfettamente misurato. In un’economia che ama l’ordine, la precisione, l’eleganza dei numeri, la tentazione è sottile ma costante: credere che ciò che è calcolato sia anche compreso, che ciò che è rappresentato coincida con ciò che è reale. Eppure ogni dato nasce da una scelta. Ogni numero è il risultato di un perimetro tracciato prima ancora di essere misurato. Cosa includere. cosa lasciare fuori. quale orizzonte considerare legittimo. I numeri non mentono, dicono semplicemente ciò che è stato chiesto loro di dire. È in questo scarto impercettibile, tra ciò che appare oggettivo e ciò che resta invisibile, che prende forma la bugia più raffinata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: La piena a Lugo, il monitoraggio della sindaca: "Permane un discreto franco arginale"

Leggi anche: Natale 2025, in piazza della Repubblica torna il fascino della ruota panoramica

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il fascino discreto della borghesia, il cult di Buñuel è in streaming su MYmovies ONE - I protagonisti de Il fascino discreto della borghesia vedono continuamente come rinviata la possibilità di potersi sedere a tavola per consumare un pasto. mymovies.it

Il fascino discreto della borghesia, il cult di Buñuel è in streaming su MYmovies ONE - Sul set di Tristana, in cui Nero, insieme a Deneuve e Rey era un protagonista, un giorno Buñuel scomparve durante la lavorazione. repubblica.it

Uri Finally Hands the Evidence to Police — Linh Breaks and Turns on Mr Tuan #lytutieu #uri

Agapanthia villosoviridescens, il coleottero dai riflessi metallici e dal fascino discreto - facebook.com facebook