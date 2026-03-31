il falso assegno di amazon prime nuova truffa a domicilio con una lettera dagli usa

Una nuova truffa si diffonde attraverso un falso assegno di Amazon Prime, accompagnato da una lettera inviata dagli Stati Uniti. La frode viene definita un “capolavoro falsario” a causa della sua complessità e del modo in cui viene presentata. Le autorità hanno segnalato che i destinatari sono invitati a incassare l’assegno, senza sapere che si tratta di una truffa.

Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. Tre uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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