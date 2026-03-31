Il falso assegno di Amazon Prime nuova truffa a domicilio con una lettera dagli Usa
Una nuova truffa si diffonde attraverso un falso assegno di Amazon Prime, accompagnato da una lettera inviata dagli Stati Uniti. La frode viene definita un “capolavoro falsario” a causa della sua complessità e del modo in cui viene presentata. Le autorità hanno segnalato che i destinatari sono invitati a incassare l’assegno, senza sapere che si tratta di una truffa.
Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. Tre uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Articoli correlati
Il finto assegno di Amazon Prime per sottrarre soldi e dati personali: come funziona la nuova truffaUn falso assegno consegnato a mano promette rimborsi da parte di Amazon Prima, ma si tratta di una truffa sofisticata.
Rimborso Amazon Prime, ma l’assegno da 51 dollari è una truffaDa Los Angeles, passando per la Repubblica Ceca e le poste olandesi, a Formigine.
Una selezione di notizie
Discussioni sull' argomento Falso rimborso Amazon Prime, l’assegno di 51 dollari dall’Ohio è una truffa: il caso a Formigine; Truffa del rimborso Amazon Prime: a rischio soldi e dati personali; Truffa Amazon del rimborso da 51 dollari, cosa si rischia e come difendersi; Attenzione alla truffa dell'assegno di Amazon Prime da 51 dollari: è un 'capolavoro falsario'.
Il falso assegno di Amazon Prime, nuova truffa a domicilio con una lettera dagli UsaAssegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa, definita un capolavoro falsario. Immaginate di ricevere ... ilnotiziario.net
Truffa del rimborso Amazon Prime: a rischio soldi e dati personali Allarme di Adiconsum, il raggiro sfrutta una base veritiera: la causa della Federal trade commission contro il gigante dell’e-commerce - facebook.com facebook
La truffa dell'assegno di Amazon Prime da 51$: cosa (non) bisogna fare per difendersi x.com