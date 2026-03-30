Il finto assegno di Amazon Prime per sottrarre soldi e dati personali | come funziona la nuova truffa

È stata scoperta una truffa che coinvolge un falso assegno intestato a Amazon Prime, consegnato di persona ai destinatari. L’obiettivo è trarre in inganno le vittime promettendo rimborsi, ma si tratta di una frode di natura sofisticata volta a sottrarre denaro e dati personali. La truffa viene portata avanti attraverso questa modalità, senza coinvolgimento diretto di Amazon.

Un falso assegno consegnato a mano promette rimborsi da parte di Amazon Prima, ma si tratta di una truffa sofisticata. I criminali puntano infatti a ottenere la restituzione del versamento e alla sottrazione dei dati personali tramite un finto link di PayPal. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: La nuova truffa per sottrarre soldi e account WhatsApp: “Puoi prestarmi 1.050 euro? Devo pagare il dentista” Rimborso Amazon Prime, ma l’assegno da 51 dollari è una truffaDa Los Angeles, passando per la Repubblica Ceca e le poste olandesi, a Formigine. Una selezione di notizie su Amazon Prime Argomenti discussi: Il rimborso Amazon Prime con l'assegno da 51 dollari è una truffa: Non incassatelo, correte due rischi. Truffa Amazon del rimborso da 51 dollari, cosa si rischia e come difendersiUna donna ha denunciato nel modenese un tentativo di truffa che include un assegno di rimborso per Amazon Prime e consegnato di persona ... quifinanza.it Il rimborso Amazon Prime con l’assegno da 51 dollari è una truffa: «Non incassatelo, correte due rischi»L'Adiconsum di Modena e Reggio Emilia segnala casi sul territorio: «Esiste realmente una causa che dà diritto al rimborso ma riguarda solo i clienti degli Stati Uniti. Potreste perdere dei soldi e reg ... msn.com