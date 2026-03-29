Rimborso Amazon Prime ma l’assegno da 51 dollari è una truffa

Una residente di Formigine ha ricevuto un assegno bancario di 51 dollari dall’Ohio come rimborso per l’abbonamento Amazon Prime. La vicenda riguarda un percorso che include Los Angeles, la Repubblica Ceca e le poste olandesi prima di arrivare nella città italiana. L’assegno è stato consegnato senza che ci fosse stata una richiesta ufficiale di rimborso.

Da Los Angeles, passando per la Repubblica Ceca e le poste olandesi, a Formigine. Dove ad una residente arriva un assegno bancario dell’Ohio di 51 dollari come rimborso per il suo abbonamento Amazon Prime. Tutto grazie al Presidente Trump, assicura la lettera d’accompagnamento, e a una class action andata a buon fine. "La class action esiste, la banca dell’Ohio pure, e i 51 dollari ci sono: ma – avverte Adele Chiara Cangini, coordinatrice Adiconsum per Modena e Reggio Emilia – è una truffa, o meglio due". La prima, chiarisce "è l’ overpayment scam: la vittima deposita l’assegno, la banca accredita i fondi mentre completa le verifiche internazionali, e i truffatori richiamano chiedendo di restituire la cifra via bonifico per un presunto errore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Clienti di Amazon Prime, attenzione: «La lettera di Formigine è un capolavoro falsario, la prova che il catalogo delle truffe continua ad arricchirsi», avverte Adele Chiara Cangini, coordinatrice Adiconsum Emilia-Romagna per Modena e Reggio - facebook.com facebook