Il Diavolo Veste Prada 2 Anne Hathaway | Spero che tutti si vestano bene e vadano al cinema

Anne Hathaway spera che i fan si vestano bene e vadano al cinema per assistere alla proiezione del sequel. L’attrice ha espresso il desiderio di vedere il pubblico partecipare con entusiasmo, creando così una vera e propria community di appassionati che condividano la passione per il film. L’attesa cresce, e molti si stanno già organizzando per non perdere l’appuntamento nei cinema dal 29 aprile.

Tanta curiosità per uno dei film più attesi dell’anno. Le fan de Il Diavolo Veste Prada aspettano il 29 aprile con ansia, non vedono l’ora di scoprire cosa succederà alle vite di Miranda e la sua assistente Andy. E Emily? Le previsioni sono delle migliori e proprio a tutto questo oggi si aggiunge qualcosa in più: sentirsi parte della community immaginata da Anne Hathaway. L’attrice ha dichiarato di voler ricreare ciò che era successo con il film di Barbie: tutti si erano vestiti a tema, in rosa, copiando i look della bambola ma cosa succederà ora? Il Diavolo Veste Prada, uno dei film cult più ricordati dalle ragazze, sta per essere riprodotto in tutti i cinema del mondo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Anne Hathaway ha espresso un desiderio semplice, ma chiaro: vuole che tutti si vestano bene per andare a vedere Il diavolo veste Prada 2.

