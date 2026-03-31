Il destino in novanta minuti | l’Italia a Zenica si gioca il ritorno nel mondo

Il 31 marzo 2026, alle ore 20:45, la Nazionale di calcio si presenta al Bilino Polje di Zenica per una partita di playoff contro la Bosnia. La squadra, guidata dall’allenatore Gattuso, gioca i novanta minuti decisivi per ottenere il passaggio al prossimo turno e riavvicinarsi alla qualificazione mondiale. La partita si svolge in un clima di grande attesa e tensione.

Nella serata di oggi, 31 marzo 2026, la Nazionale guidata da Gattuso calca l’erba irregolare del Bilino Polje di Zenica per affrontare la Bosnia in una finale playoff senza appello. Con il calcio d’inizio fissato per le 20:45, gli Azzurri sono chiamati a spezzare l’incantesimo che li ha tenuti lontani dalle ultime due rassegne iridate, cercando un pass per i Mondiali 2026 in una congiuntura di altissima tensione sportiva e geopolitica. Il commissario tecnico scioglierà le ultime riserve tattiche solo a ridosso del match, mentre l’intera nazione attende il responso di una sfida che vale la sopravvivenza del movimento calcistico italiano. L’assedio di Zenica tra fervore balcanico e carenze tecnologiche. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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