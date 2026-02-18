Novanta minuti per vivere | il segreto delle reti tempo-dipendenti che fanno correre l’Italia

Il fatto che le reti tempo-dipendenti possano salvare vite si è visto quando, chiamando il 112, il sistema attiva immediatamente procedure di emergenza. In quei novanta minuti, ogni secondo conta: le squadre di soccorso si muovono rapidi grazie alla tecnologia che coordina interventi e risposte. Un esempio concreto si è verificato durante un incidente stradale, quando la ricezione tempestiva ha permesso di intervenire prima che le condizioni peggiorassero. La rapidità di questa rete fa la differenza tra vita e morte.

Quando chiamiamo il 112, parte una macchina invisibile che trasforma i minuti in possibilità di salvezza. Dalle centrali operative alle ambulanze, dagli ospedali Spoke agli Hub con emodinamica h24, l'Italia è tra i Paesi OCSE con la più bassa mortalità a 30 giorni per infarto e ictus. Un viaggio dietro le quinte delle reti tempo-dipendenti: come funzionano, perché il "tempo è muscolo" e cosa succede in quei decisivi 90 minuti che separano la vita dalla disabilità — o dalla morte. Con un dato chiaro: quando il sistema non si inceppa, il tempo gioca dalla nostra parte.