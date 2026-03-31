A Monza, in via Molise 7, sono state realizzate nuove aree verdi per ridurre le isole di calore. Con l’arrivo della primavera, si notano le prime foglie che spuntano dalle aiuole appena ripristinate, segnando il completamento dei lavori di riqualificazione e il ritorno della natura in un’area precedentemente asfaltata.

Con la primavera, in via Molise 7 è arrivata anche la prova più attesa: le prime foglie che spuntano dalle aiuole depavimentate, il segnale che quel lembo di asfalto restituito alla natura sta davvero cambiando volto. È il primo intervento di deimpermeabilizzazione urbana realizzato da Legambiente Monza in accordo con il Comune, inaugurato a fine novembre e rimasto per mesi in apparente stasi, tanto da suscitare qualche apprensione tra i residenti. Ora però le cinque aiuole che punteggiano lo slargo del quartiere San Carlo cominciano a verdeggiare. "Alcune sono ancora timide e altre sono più decise – scrivono da Legambiente Monza –. Hanno le foglie anche i rametti della recinzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il cuore verde di Monza. Addio alle isole di calore. Nuovi spazi per la natura

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