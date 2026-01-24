Diritto all’ombra e stop isole di calore | Palazzo Frizzoni vara il Piano del Verde
Il Comune di Palazzo Frizzoni ha approvato in Commissione il nuovo Piano del Verde, finalizzato a ridurre le isole di calore e migliorare la qualità ambientale urbana. Il progetto prevede l’installazione di sistemi di ombreggiatura naturale e la piantumazione di alberi drenanti, noti come “alberi della pioggia”, per favorire un ambiente più fresco e sostenibile. Un passo importante per rafforzare il rispetto del diritto all’ombra in città.
AMBIENTE. Via libera in Commissione. Ruzzini: documento strategico. Le azioni: creare sistemi per l’ombreggiatura naturale, piantare «alberi della pioggia» drenanti per l’effetto città-spugna. «Un piano che consente una gestione più scrupolosa e attenta del verde che affiancherà i prossimi piani urbanistici della città». È così che l’assessore al Verde, Oriana Ruzzini, venerdì sera nel corso della seconda commissione consiliare, ha presentato il Piano del Verde, approvato all’unanimità dei presenti - con Fratelli d’Italia astenuto, mentre gli esponenti di Lega, Forza Italia e Lista Pezzotta sono risultati assenti nella votazione - di cui il Comune di Bergamo si dota dopo anni di lavoro (in Italia ci sono solo altre 11 città capoluogo ad averlo adottato). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
