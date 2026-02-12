Michela Moioli cade prima della gara a Livigno e sbatte la testa | dimessa dall'ospedale come sta

Michela Moioli è caduta prima della gara a Livigno, sbattendo la testa durante l’inspection in pista di ieri. La snowboarder è stata portata in ospedale e, dopo alcune ore di osservazione, è stata dimessa. Le sue condizioni sembrano stabili e, anche se sarà valutata ancora questa sera e domani, gli organizzatori assicurano che la competizione non dovrebbe essere a rischio.

Moioli ha battuto la faccia durante l'inspection in pista di ieri riportando un trauma facciale: sarà valutata stasera e domani, ma la gara non dovrebbe essere a rischio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Michela Moioli cade prima della gara a Livigno e sbatte la testa: dimessa dall’ospedale, come staMoioli ha battuto la faccia durante l'inspection in pista di ieri riportando un trauma facciale: sarà valutata stasera e domani, ma la gara non dovrebbe ... fanpage.it

Paura per Michela Moioli che cade e sbatte la testa: come sta e ultime news sulla campionessa di snowboardLa bergamasca ha fatto un pò di fisioterapia e domani sarà in gara. Michela Moioli é scivolata nel corso dell'inspection a causa di un errore commesso dall'atleta che la precedeva. Ha provao ad ... corrieredellosport.it

