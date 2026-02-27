Cade da una scaletta a pioli e sbatte la testa | un uomo trasportato in ospedale

Un uomo è stato trasportato in ospedale dopo essere caduto da una scaletta a pioli mentre lavorava nella sua abitazione. L’incidente è avvenuto a Brindisi, dove l’uomo ha battuto la testa nel ribaltarsi. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e condurlo in pronto soccorso. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

BRINDISI - È caduto da una scaletta a pioli, mentre faceva un lavoretto presso la propria abitazione. Si sono vissuti momenti di apprensione per un uomo coinvolto in un incidente domestico che stamattina (venerdì 27 febbraio) si è verificato in via Carlo Cattaneo, al rione Commenda, nei press di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

