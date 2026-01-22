Bambino di 4 anni cade e batte la testa trasportato al Meyer in elisoccorso

Da lanazione.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di 4 anni è stato trasportato in elisoccorso al Meyer dopo aver subito un trauma alla testa in seguito a una caduta avvenuta nel doposcuola a Gramolazzo, Minucciano (Lucca). L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, nella sede scolastica della frazione in Garfagnana. Le condizioni del bambino sono attualmente sotto monitoraggio, e le autorità stanno valutando l’accaduto.

Minucciano (Lucca), 22 gennaio 2026 – Un bambino di 4 anni è rimasto ferito in una caduta nel doposcuola nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, nella sede scolastica di Gramolazzo, frazione del comune di Minucciano ( Lucca), in Garfagnana. Il piccolo ha battuto la testa, ma non avrebbe riportato ferite gravi. Per precauzione è stato disposto il trasferimento in codice giallo all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Le condizioni del bambino non desterebbero particolare preoccupazione, secondo quanto appreso da fonti sanitarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

