Un bambino di 4 anni è stato trasportato in elisoccorso al Meyer dopo aver subito un trauma alla testa in seguito a una caduta avvenuta nel doposcuola a Gramolazzo, Minucciano (Lucca). L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, nella sede scolastica della frazione in Garfagnana. Le condizioni del bambino sono attualmente sotto monitoraggio, e le autorità stanno valutando l’accaduto.

Minucciano (Lucca), 22 gennaio 2026 – Un bambino di 4 anni è rimasto ferito in una caduta nel doposcuola nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, nella sede scolastica di Gramolazzo, frazione del comune di Minucciano ( Lucca), in Garfagnana. Il piccolo ha battuto la testa, ma non avrebbe riportato ferite gravi. Per precauzione è stato disposto il trasferimento in codice giallo all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Le condizioni del bambino non desterebbero particolare preoccupazione, secondo quanto appreso da fonti sanitarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bambino di 4 anni cade e batte la testa. trasportato al Meyer in elisoccorso

Bambino di 10 anni cade in montagna all’Abetone: in elisoccorso al MeyerUn bambino di 10 anni residente a Firenze è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Meyer di Firenze dopo una caduta avvenuta in montagna all’Abetone.

Tragico volo dal terrazzo: in elisoccorso al Meyer un bambino di 10 anniUn bambino di 10 anni è stato trasportato in elisoccorso al Meyer dopo essere precipitato dal terrazzo della sua abitazione in via Tortaia, Arezzo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Buy giocattoli per bimbi di 4 anni Online Adeokay Giochi Bambini 3 4 5 6 7 8 Anni Arco e Frecce per Bambini; Mia figlia ha 4 anni e mi ha chiesto se è grassa; Best giochi per bambino di 3 anni Hotsell 10 Migliori Giochi Montessori per Bambini di 3 anni bebemio; Buy giochi educativi 4 anni Online Giochi intelligenti per bambini di 3 4 5 anni Scuolainsoffitta.

Genitori di un bambino di 4 anni denunciano: Nostro figlio con un frammento di una noce nell'occhio mandato via dal Pronto Soccorso di ChivassoLa lettera firmata dei genitori racconta un accesso senza visita, senza ispezione e senza presa in carico. Il problema risolto all'ospedale Maria Vittoria a Torino ... giornalelavoce.it

Mia figlia ha 4 anni e mi ha chiesto se è grassaM ia figlia di 4 anni mi ha chiesto se è grassa. Ho fatto un grosso respiro, trattenendomi dal rispondere di getto: «Certo che no, sei magra!», e cercando piuttosto di capire il perché di quella doman ... ecodibergamo.it

Arrestare un bambino di 5 anni non è applicare la legge. È disumanità istituzionalizzata, in un Paese irriconoscibile. x.com

Un bambino di cinque anni fermato dall’ICE mentre tornava da scuola. Portato con il padre in un centro di detenzione in Texas. Secondo le ricostruzioni, usato come esca per arrestare un adulto. Questa è l’immagine che sta facendo il giro del mondo: un bimb - facebook.com facebook