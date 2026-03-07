L’export a rischio Sempre meno beni verso il Golfo Persico

L’export italiano sta affrontando una diminuzione delle esportazioni verso il Golfo Persico. Recenti dati mostrano un calo delle merci inviate in quella regione, mentre il conflitto tra Stati Uniti e Iran continua a creare instabilità nel mercato internazionale. Questa situazione sta influenzando le attività delle imprese italiane che operano nel settore delle esportazioni verso quei paesi.

"La situazione non può che destare preoccupazione. Il conflitto in corso tra Stati Uniti e Iran è un ulteriore elemento di turbativa del mercato internazionale, che renderà ancora più complicata la vita economica dei paesi come l’Italia e riflettersi sull’attività delle imprese ". Parola di Marco Casarino, segretario della Camera di Commercio Riviere di Liguria, che non può che commentare con parole cariche di timore le possibili ripercussioni che potrebbero ben presto raggiungere il Paese e lo Spezzino a seguito della guerra in Medio Oriente. Una provincia, la nostra, che dopo aver retto abbastanza bene il calo legato alla crisi del canale di Suez, ora rischia di vedere sensibilmente ridotte le esportazioni nelle aree oggi interessate dal conflitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Iran, USA a un bivio: Trump valuta l’opzione militare tra stallo diplomatico e rischio escalation nel Golfo Persico.Golfo in Allarme: Tensioni al Massimo, Trump Valuta un Intervento Militare in Iran La situazione nel Golfo Persico è giunta a un punto critico.

Golfo Persico: USA contro Iran, manovre Russia-Cina aumentano la tensione. Rischio conflitto e crisi energetica globale.Golfo in Allarme: Manovre Militari, Tensioni USA-Iran e l’Ombra di Russia e Cina Il Golfo Persico è al centro di una crescente crisi, con un...

Il blocco navale nel Golfo mette a rischio l’export italianoIl blocco navale nel Golfo mette a rischio l'export italiano: mille navi ferme e costi alle stelle. Msc Euribia avvia i rimpatri. stylo24.it

Guerra nel Golfo: per le imprese della Regione a rischio 8 miliardiL’effetto della nuova guerra in Medio Oriente comincia a farsi vedere anche in Lombardia e le sue ripercussioni potrebbero essere pesanti per il sistema economico regionale. Fra i primi a dare l’allar ... brescia.corriere.it

"Siamo bloccati in aeroporto dopo aver acquistato i biglietti per Bergamo a nostre spese". Inizia così il racconto di Michele, uno dei baresi bloccati per giorni nei Paesi del Golfo Persico a causa dell'escalation nella guerra che coinvolge USA, Israele e Iran dop - facebook.com facebook

Lo sviluppo dei corridoi Imec, Development Road e Blue Corridor, tra il golfo Persico e il mar Mediterraneo, rappresenta un'opportunità per i porti italiani dell'Alto-Adriatico, in particolare per Trieste. x.com