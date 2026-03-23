Roma, 23 marzo 2026 – Proseguono i raid sull’Iran da parte di Israele e Usa. Teheran è stata duramente colpita nella notte e in tutta la capitale iraniana si registrano diffusi blackout. E dopo le dure parole della Turchia contro Israele il conflitto rischia ulteriormente di allargarsi. E alle continue minacce di Trump l’Iran risponde. Il consiglio di Difesa iraniano ha infatti minacciato di dispiegare mine navali in tutto il Golfo Persico in caso il Paese sia invaso. L’ex 007 israeliano: “Il diktat Usa sullo Stretto è il segno dell’escalation” Lo Stretto di Hormuz resta ancora difficilmente transitabile da parte delle petroliere e alla minaccia di Trump di colpire le centrali elettriche del Paese, l’Iran ha risposto dicendo che in quel caso prenderebbe di mira le infrastrutture civili (centrali elettriche, impianti di desalinizzazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran oggi, le news in diretta. Teheran: “Se invasi mineremo il Golfo Persico”. Bombardamenti e blackout in tutto il Paese

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