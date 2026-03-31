Il costo della bellezza

A partire dal primo aprile, i visitatori che vorranno accedere al cortile della Casa di Giulietta a Verona dovranno acquistare un biglietto, anche per osservare la statua dell'eroina shakespeariana. La disposizione riguarda sia i turisti individuali sia i gruppi e include anche l’ingresso nel sito storico. La misura è stata comunicata dall’amministrazione locale.

A Verona dal primo aprile i turisti dovranno pagare il biglietto anche solo per entrare nel cortile della Casa di Giulietta e ammirare la statua che rappresenta l'eroina shakespeariana. Una rivoluzione visto che fino ad ora si pagava solo per visitare la Casa con la conseguente ressa nel cortile, soprattutto durante i periodi di picco del turismo. L'obiettivo del Comune non è quello di fare cassa, ma di garantire un accesso più tranquillo alla zona, visti anche i problemi di affollamento che si ripropongono ciclicamente. L'iniziativa solleva polemiche, considerato che adesso viene fatto pagare qualcosa che prima era gratis. Però è naturale. All'estero, ad esempio, in molti Paesi, ogni opera d'arte o monumento - più o meno importante - è visitabile solo a pagamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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