L’orrore di The Beauty | Bellezza a ogni costo | un virus che è già realtà
L’articolo esplora il tema della bellezza a ogni costo, analizzando come questa ossessione sia ormai una realtà diffusa e pericolosa. Attraverso testimonianze e approfondimenti, si cerca di comprendere le implicazioni di un fenomeno che coinvolge la società moderna, evidenziando i rischi e le conseguenze di un desiderio di perfezione senza limiti. Un viaggio tra riflessioni e dati per capire come il virus della bellezza influenzi le nostre vite.
"Ryan mi ha presentato l’idea durante una colazione. È stato uno dei momenti più divertenti della mia carriera. Perché nella mia mente stava descrivendo la trama più estrema e “alla Ryan Murphy“ che avessi mai sentito. E poi ha concluso dicendo: “E girerai a Roma, Venezia e New York“". Rebecca Hall ricorda così il suo primo approccio a The Beauty, serie thriller dal 22 gennaio su Disney+ basata sulla serie a fumetti scritta da Jeremy Haun e Jason A. Hurley in cui il mondo dell’alta moda viene sconvolto quando alcune top model internazionali cominciano a morire in circostanze misteriose e raccapriccianti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
