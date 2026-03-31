Il Consiglio regionale celebra la figura di Carlo Urbani il medico di Castelplanio che sconfisse la Sars

Il Consiglio regionale ha dedicato un momento di riconoscimento a Carlo Urbani, medico originario di Castelplanio noto per aver contrastato la Sars. Durante la seduta, si è ricordato come la sua vita e il suo lavoro abbiano lasciato un’impronta significativa nel campo scientifico e sanitario. La celebrazione si è concentrata sulla sua eredità, evidenziando il ruolo svolto nella lotta contro l’epidemia.

ANCONA - “La vita, l’eredità scientifica e morale di Carlo Urbani rappresentano una grande lezione per il mondo”. Questo uno dei passaggi più significativi dell’intervento del Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui in occasione della seduta assembleare aperta dedicata al medico originario di Castelplanio, simbolo della lotta alle epidemie, che sacrificò la propria vita nella ricerca e nel contrasto alla Sars. La giornata Carlo Urbani, che la legge regionale n.42 del 2020 indica il 29 marzo di ogni anno (data della morte del medico, avvenuta nel 2003 a Bangkok), è stata istituita al fine di promuove la conoscenza e la divulgazione... 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Il Consiglio regionale celebra la figura di Carlo Urbani, il medico di Castelplanio che sconfisse la Sars Articoli correlati Marche, prossimo consiglio regionale il 31 marzo. Seduta per la Giornata “Carlo Urbani”Seduta del Consiglio regionale delle Marche convocata per martedì 31 marzo a partire dalle ore 10. Sanremo 2026, il fuorionda di Carlo Conti diventa virale: “Che figura, che figura…”Durante la performance di “L’Aurora“, brano che ha visto la straordinaria collaborazione tra i due artisti, un problema tecnico ha interrotto... Contenuti e approfondimenti su Carlo Urbani Discussioni sull' argomento Il Consiglio regionale si riunisce martedì 31 marzo, seduta aperta per Carlo Urbani. Intervento del Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui in occasione della seduta aperta dedicata a Carlo UrbaniPrima di avviare i lavori odierni, il Consiglio regionale delle Marche ha voluto dedicare questa seduta alla memoria di Carlo Urbani, un marchigiano che con la sua vita e con il suo sacrificio ha dato ... picusonline.it Le Marche ricordano Carlo Urbani, l’infettivologo che scoprì la Sars e salvò migliaia di viteIl Consiglio regionale celebra la sua memoria Le Marche sono orgogliose di lui. E il suo esempio continuerà a parlare alle nuove generazioni, ricordandoci che anche da una piccola terra può nascere u ... youtvrs.it